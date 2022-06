As, Calemme: "Il Barça non ha 30mln per Koulibaly. Fabian? Vuole scegliersi la squadra"

"Col tempo avrà questa possibilità e vedremo se sceglierà di andar forte su Koulibaly che resta un obiettivo".

A Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' è intervenuto Mirko Calemme, giornalista: “Barcellona? Non ha trenta milioni per Koulibaly. In questo momento non può veramente spendere nulla. Anche a gennaio non poteva, ma un modo per prendere Ferran lo ha trovato. Col tempo avrà questa possibilità e vedremo se sceglierà di andar forte su Koulibaly che resta un obiettivo.

Calendario? Mi sembra un calendario abbastanza equilibrato per il Napoli e questo può essere un elemento positivo. C’è sempre la solita frase del “bisogna affrontarle tutte”, ma giocare contro 3/4 bug consecutivamente è tosta.

Fabian Ruiz? Oggi la soluzione più probabile è la permanenza a scadenza perché non sono arrivate offerte al Napoli. Per ora non ci sono trattative avviate per lui. Il mercato, però, non è ufficialmente avviato. Sul rinnovo mi sembra tutto assolutamente fermo e la soluzione del giocatore sembra essere quella di volersi scegliere la squadra quando scade il contratto.

Inizio di stagione da separati in casa per Spalletti e De Laurentiis? Dipenderà dal mercato secondo me”.