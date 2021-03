As, Calemme su Junior Firpo: "A 10 mln va preso subito, a lui piace Napoli"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di As: "Junior Firpo? E' difficile capire perché un giocatore non rende in un club importante con il Barcellona. Quando questi giocatori sono in difficoltà in club di questa caratura, puntarci non fa mai male. Si è visto con Theo Hernandez. A lui piacerebbe giocare nel Napoli e in Serie A. Ha un gran voglia di rifarsi dopo un po' di tempo in ombra. Sulla qualità non c'è nulla da discutere. Il Barcellona dovrà rivoluzionare tutto con Laporta. Se la cifra è di 10 milioni, va preso subito".