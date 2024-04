CdM, Zambardino: “Manna ennesimo Yes-Man. Conte? Enorme fake news!"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Vittorio Zambardino, giornalista del Corriere del Mezzogiorno.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Vittorio Zambardino, giornalista del Corriere del Mezzogiorno: “La barca Napoli ha urtato parecchi scogli quest’anno, è stata una stagione infernale. Ora dove va? La speranza è che possa prendere il mare, ma il timore è che il timoniere De Laurentiis non abbia capito davvero gli errori che ha commesso. E secondo me non li ha capiti, visto che Manna è l’ennesimo Yes-Man e si rischia di ripetere o peggiorare l’anno appena vissuto. Il 2-2 col Frosinone è uno dei tanti pareggi che fanno male. Dopo lo Scudetto, il Napoli ha fatto una figura di fango colossale. Eppure, la stagione si poteva salvare con poco, salvo poi crollare sempre al momento clou. I tifosi se la prendono con qualche giocatore, ma il calcio è uno sport di gruppo e in campo si vede solo la punta dell’iceberg. La gestione De Laurentiis è stata pessima e non si è fatto mancare nulla, quest’anno. Il Napoli non merita sportivamente l’Europa League, va detto.

Il nuovo allenatore? Ci sono tanti nomi e tanta confusione. Questo è il segno per cui si continua ad andare sugli scogli… Manna è troppo giovane ed è debole nei rapporti di potere all’interno della società, De Laurentiis lo ha scelto per continuare a fare gli affari suoi. Invece servirebbe una figura di peso, alla quale il presidente affidi con certezza il futuro del Napoli. Il nome di Conte è una enorme fake news! Dovesse arrivare, autorizzo chiunque a chiamarmi e a farmi una pernacchia! Ma nella stampa napoletana c’è tanto depistaggio… Gasperini? E’ un uomo del nord, uno abituato a comandare e rischia di andare in collisione con De Laurentiis. A Bergamo ha potuto sperimentare tranquillamente, mentre a Napoli avrebbe altre pressioni. Ferlaino ha avuto tanti difetti, ma ha avuto la lucidità di capire che serviva dare il Napoli in mano a chi ne capisse tecnicamente come Allodi o Juliano. In questo è stato un presidente migliore di De Laurentiis, che invece invade il lavoro degli allenatori. Manca solo che dica di far giocare il figlio…”.