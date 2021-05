CdS dà per certo Conceição, il condirettore Barbano: "Profilo perfetto per il Napoli!"

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, è intervenuto per spiegare la notizia bomba su Sergio Coinceçao nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' la tipologia d'allenatore che può andare al Napoli senza Champions League. E' evidente che la tentazione di portare Allegri è velleitaria, invece il profilo di Coinceçao va bene perché ha una discreta carriera, in crescendo. Ha fatto bene negli ultimi anni, imbrigliando anche la Juventus. E' giovane, ambizioso.

PROFILO IDEALE - "E' una buona scelta e il Napoli senza Champions non poteva permettersi lo stipendio di Allegri. La volontà di Coinceçao è quella di venire in Italia, già ne aveva parlato con la Roma che poi ha virato su Mourinho. La scelta è perfettamente consonante con le ambizioni e la caratura del Napoli. Sono andato a guardarmi la sua esperienza nelle coppe internazionali e non è male assolutamente. Capisco che la piazza non esulti, ma questo allenatore può sorprenderci col tempo".