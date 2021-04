Cds, Giordano: "Il Napoli quarto è la normalità! Anormale ci arrivi solo ora..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport.

La sentenza di Sandulli? Inopportuna e inelegante e mi fermo qui. Anche su Lazio-Torino, denunciando una sorta di sudditanza psicologica nei confronti delle leggi, che per fortuna esistono e vanno rispettate senza pensare che il calcio viva una zona franca. Già oggi ci sono più positivi al COVID-19 del 3 ottobre. Aspettiamo e capiamo cosa fare l’ASL di Torino. Non parlerò mai né di una decisione dell’ASL né del lavoro di altri colleghi. Di spazzatura ce n’è ma non andremo a rovistare. Chiesa che ha già giocato nella terza giocata? Bisognerebbe capire la situazione con un giurista.

De Laurentiis? Quello sfogo era la sintesi del momento. Gattuso aveva perso a Verona dopo aver perso la finale di Supercoppa, ha rischiato l’esonero. Se non ci fossero state le partite in sequenza probabilmente sarebbe stato esonerato. Il Napoli all’epoca giocava un calcio che lasciava stupiti tutti. I giornali fanno cronaca e raccontano ciò che accade ogni giorno. Altrimenti rimarremmo ai mesi scorsi. La cronaca va raccontata e poi bisogna metterci le opinioni. Questa squadra, normalmente, doveva stare in Champions League tra le prime 4. L’anormalità è che ci stia arrivando ora. Non è normale che con questa squadra sia fuori dalla Champions League".