CdS, Giordano: “Koulibaly? Storia diversa da Higuain. ADL pronto ad una mega offerta”

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano: “Koulibaly non ha mica detto sì alla Juve. Certo, se il procuratore si siede a tavola col nemico qualche domanda te la fai. E' una storia diversa da quella di Higuain, perché coinvolge un ruolo simbolo del Napoli. Il Napoli cerca di convincere Koulibaly con una mega offerta, perché il tetto degli ingaggi era fissato a 3,5 milioni e De Laurentiis ha fatto sapere che per Kalidou si arriva a 6. Questo fa capire la statura e la considerazione del Napoli per il personaggio".