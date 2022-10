CdS, Giordano: "Ricordo che il Napoli andò a seguire Klaassen e scoprì Milik"

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Aiax? Ero innamorato del giovane Klaassen: un catalizzatore, un leader nato. E' andato all'estero, non gli è andata benissimo. Ora è tornato all'ovile e vive una condizione non facile. Ricordo che il Napoli andò a seguire Klaassen e scoprì Milik. Meret? Ha dimostrato ultimamente tante cose, a cominciare dal carattere che nessuno gli accreditava. Dopo aver vissuto un mese e mezzo di inferno in cui tutte le mattine si svegliava e leggendo i giornali apprendeva che si passava da Vicario a Cragno, da Kepa a Navas. E' stato bravo, ha resistito. E pensare che stava per andare allo Spezia, fatto che, con tutto il rispetto per la squadra ligure, avrebbe rappresentato uno dei più grandi affronti calcistici del calcio italiano".