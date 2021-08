CdS, il condirettore Barbano: "ADL rischia di rompere il giocattolo con Insigne!"

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne merita un segnale, avendo anche 30 anni, essendosi impegnato al massimo e avendo fatto bene. Lorenzo ha fatto diverse rinunce per il Napoli. Dare un segnale a questo calciatore che si è speso completamente per il Napoli, dimostrando una continuità sorprendente, è un buon investimento per De Laurentiis. Il presidente ama il braccio di ferro, ma spesso ci sono delle conseguenze. Distruggere il giocattolo è il rischio".