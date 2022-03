CdS, il condirettore Barbano: “Queste tre partite saranno il vero banco di prova del Napoli”

"Presumibilmente lo Scudetto sta tra gli 82 e gli 83 punti e il Napoli potrebbe anche farcela, ovviamente senza commettere altri scivoloni".

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: “Il Napoli ha ottenuto a Verona una vittoria che vale moltissimo e certamente torna in corsa per lo Scudetto. Io credo che i 3 punti dal Milan siano sormontabili. Presumibilmente lo Scudetto sta tra gli 82 e gli 83 punti e il Napoli potrebbe anche farcela, ovviamente senza commettere altri scivoloni. Atalanta-Fiorentina e Roma saranno il vero banco di prova del Napoli”.