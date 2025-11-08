Pistocchi: "Il Napoli ha un problema di gioco! Critiche? Se sei abituato alle tagliatelle..."

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli aveva abituato bene i tifosi, con un calcio scintillante e un'idea importante, fin dai tempi di Benitez. Il Napoli di quest'anno fa fatica, se pensi che i centravanti in campionato hanno segnato un gol a testa. Si è salvato un po' con i centrocampisti, con le reti di De Bruyne e Anguissa, quattro a testa sono tantissimo.

Il discorso sul gioco è semplice. Se sei abituato alle tagliatelle fai fatica a mangiare pasta e fagioli. Il calcio che fa vedere il Napoli ai suoi tifosi, soprattutto in casa, non è all'altezza di quello visto in passato. Questa è una constatazione seria, serena. Nel calcio si può vincere in tanti modi, qualcuno è più gradevole e qualcuno è meno gradevole. Semplice. Il Napoli fa fatica a segnare perché muove la palla troppo lentamente. Non è un problema di giocatori, è un problema di gioco. Il Napoli palleggia meno e verticalizza di più".