Conte boccia due azzurri e ne promuove altri due: li sceglierà per Bologna-Napoli

Antonio Conte sembra avere le idee chiarissime in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna, l'ultima prima della sosta per le Nazionali. L'attesa per le scelte del tecnico è alta, ma il segnale lanciato in Champions League sembra confermato: Conte punta su Elmas e Gutierrez, due calciatori che contro l'Eintracht Francoforte hanno destato buone impressioni.

Secondo le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, i due calciatori, che hanno saputo conquistare la fiducia dell'allenatore, sarebbero pronti a scendere in campo dal primo minuto anche al Dall'Ara. La loro performance, evidentemente, garantisce al momento maggiori certezze rispetto a quanto offerto da Neres e Olivera.