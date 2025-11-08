Conte boccia due azzurri e ne promuove altri due: li sceglierà per Bologna-Napoli
Antonio Conte sembra avere le idee chiarissime in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna, l'ultima prima della sosta per le Nazionali. L'attesa per le scelte del tecnico è alta, ma il segnale lanciato in Champions League sembra confermato: Conte punta su Elmas e Gutierrez, due calciatori che contro l'Eintracht Francoforte hanno destato buone impressioni.
Secondo le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, i due calciatori, che hanno saputo conquistare la fiducia dell'allenatore, sarebbero pronti a scendere in campo dal primo minuto anche al Dall'Ara. La loro performance, evidentemente, garantisce al momento maggiori certezze rispetto a quanto offerto da Neres e Olivera.
Prossima partita
09 nov 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Bologna
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
