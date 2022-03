CdS, Salvione: "Con l'Atalanta non puoi di nuovo regalare un tempo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista de Il Corriere dello Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista de Il Corriere dello Sport: “Devo dire che vedo il Napoli messo male dal punto di vista della rosa. Mancheranno Osimhen, Rrahmani, Di Lorenzo e forse anche Anguissa. Sono assenze pesanti, il Napoli dovrà avere un approccio diverso rispetto all’Udinese. Con l’Atalanta non potrai certo permetterti di regalare un tempo. Bisognerà partire con il piede giusto: se pensi di andare a Bergamo e partire ‘molle’, sei spacciato. Mi aspetto un grande lavoro di Spalletti da questo punto di vista. Se il Napoli saprà mettere mentalità in un match così potrà sicuramente giocarsela, anche con armi in meno”.