Cds, Salvione: "Rinnovo Meret? Divergenza economica non colmata, ma non c'è aria di rottura"

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online.

Ci sono aggiornamenti sulla situazione riguardante Meret? “C’è una divergenza economica non colmata tra le parti, ma non c’è aria di rottura. Io credo che ci sia fiducia tecnica assoluta nel Napoli. Poi sicuramente oltre a Meret ci sono anche altre situazioni da dover gestire e risolvere, come può essere quella di Meret”.

Quale sarà il primo obiettivo di Ranieri contro il Napoli? “Io non credo ci sia da aspettarsi sorprese. Poi Ranieri come prima cosa darà solidità difensiva. Quindi arriverà a Napoli con l’obiettivo di non subire. Poi in attacco i giallorossi sono molto forti, tra Soule, Dybala, Dobvyk. Non sarà sicuramente una partita molto semplice. Anche a centrocampo ci sarà una battaglia molto importante. In quel ruolo gioca Koné, che abbiamo visto annullare Barella, cosa non semplice. Conte dovrà essere bravo a scardinare la rosa avversaria”.

Secondo lei chi giocherà tra Olivera e Spinazzola? “Sicuramente bisognerà valutare attentamente le condizioni di Olivera, ma se dovesse stare bene giocherà. Sicuramente finora i segnali che ha dato sono stati molto positivi. Basti pensare che lui è arrivato a Castel Volturno giovedì, per un saluto e invece si è allenato. In ogni caso se dovesse giocare Spinazzola vuol dire che ha dato delle garanzie. Conte non fa giocare nessuno senza che questo abbia dato prima delle garanzie”.

Secondo lei chi arriva meglio alla sfida Milan-Juve? “Sicuramente ad arrivarci meglio è la Juve per la classifica. Il Milan è in ritardo, é stata troppo discontinua, ha fatto delle imprese, come a Madrid, ma anche delle partite non ben giocate. La Juve sicuramente è in emergenza, é senza attaccanti, io mi aspetto Weah, che è il sostituto ideale di Vlahovic e me ne sono reso conto dal cambio contro il Napoli. In ogni caso tutti, anche i calciatori, come detto da Cambiaso al Corriere dello Sport, si aspettano una Mottata”.