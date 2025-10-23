CorSera, Scozzafava: "Immagino che siano questi due gli azzurri scontenti"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Un calcio alla radio', trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale: "La sensazione è che questa squadra non sia più un blocco unico come lo scorso anno. Si univa nello stesso obiettivo, anche chi giocava poco come Simeone e Raspadori. Non mi aspetto scelte forti da parte di Conte. Forse l'unica può essere per il portiere, ma nell'ottica di un turnover che può essere sancito dalle parole dell'allenatore a inizio stagione.

Conte dice una verità: se arrivano così tanti giocatori nuovi qualche equilibrio cambia. Se Simeone gioca ed è felice come Lukaku che segna lo spogliatoio dà la sensazione di essere compatto e unito. Oggi evidentemente c'è qualche scontento, e mi riferisco a chi gioca meno. Qualche giocatore non è soddisfatto, posso immaginare Lang o Neres, che sono due esempi. II Napoli è andato incontro a un cambio di dimensione con cui sta facendo i conti".