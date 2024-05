CorSera, Scozzafava: “Non credo alla trattativa Gasperini-Napoli, vi spiego perchè”

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non credo arrivi Gasperini anche perchè non può dare una parola ad un altro presidente quando è impegnato in una fase clou della stagione. Gasperini non può correre questo rischio e sono certa che non ci sia alcun accordo tra il Napoli e Gasperini. De Laurentiis porta avanti la strada Conte, il Napoli sta dimostrando che vuol ripartire bene e tratta con allenatori di questo livello”.