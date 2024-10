CorSera, Scozzafava: "Non tutti possono permettersi un lusso che ha il Napoli"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Neres? Uno come lui non tutti possono permetterselo in panchina, ma Conte ha preteso una squadra forte anche nelle seconde linee, poi l’anno prossimo, con la Champions che dovrebbe tornare, ci sarà spazio per tutti. Neres ha una velocità, una corsa ed un’energia nelle gambe che son fuori dal comune.

Lukaku? Conte era l’unico allenatore capace di ribaltare la situazione disastrosa dell’anno scorso. E’ vero che il Napoli ha fatto un mercato importante ed è vero che molti giocatori sono venuti a Napoli dopo la chiamata di Conte. Poi ci sono i vari Di Lorenzo, Politano, Lobotka, Anguissa e Rrahmani che sono altri calciatori rispetto all’anno scorso. Il mercato sì, ma Conte ha cambiato la mentalità di un gruppo che era diventato fragile.

Un plauso va fatto anche alla società che ha saputo rilanciare la squadra nella maniera giusta. De Laurentiis ha fatto un investimento importante in estate ed i risultati già si vedono. L’obiettivo è riportare il Napoli in Champions ed aspettiamo, Conte è ben avviato”.