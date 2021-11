Dazn, Ambrosini: "Il Napoli di Spalletti come quello di Sarri? Stasera visti gli stessi picchi di gioco"

Il Napoli di Spalletti come quello di Sarri, almeno per la partita vinta 4-0 proprio contro l'ex allenatore. Idea di Massimo Ambrosini, che spiega così dagli studi di DAZN: "Stasera il Napoli ha raggiunto picchi di gioco che con Sarri stesso eravamo abituati a vedere, per trame e per come girava la palla, per l'intensità con cui se la passavano".