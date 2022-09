Dazn, Ambrosini: "Napoli squadra vera, riesce a gestire la sofferenza con la qualità"

Nel post-partita di Milan-Napoli, l’ex calciatore rossonero Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Dazn.

TuttoNapoli.net

Nel post-partita di Milan-Napoli, l’ex calciatore rossonero Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Il Napoli è una squadra che ha le idee chiare e riesce a gestire la sofferenza attraverso la qualità. Il Milan oggi ha tirato di più in porta, soprattutto nel primo tempo ha dato la sensazione di aver giocato meglio, ma il Napoli ha gestito quei momenti difficili con la personalità. Il Napoli è una squadra vera e giovane, l’anno scorso si è persa per un paio di partite in casa se no se la sarebbe giocata fino alla fine”.