Dazn, Ambrosini: “Vi spiego la scelta di Spalletti di schierare Ndombele dal 1’”

Qualche sorpresa da parte di Luciano Spalletti nella scelta degli uomini per la partita che attende il suo Napoli a Udine

TuttoNapoli.net

Qualche sorpresa da parte di Luciano Spalletti nella scelta degli uomini per la partita che attende il suo Napoli a Udine, potenziale match point per lo Scudetto. L'ex centrocampista Massimo Ambrosini a DAZN si è soffermato sulla scelta di Ndombele al posto di Zielinski: "Ndombele gioca perché l'Udinese è una squadra fisica e lì in mezzo oggi serve quello. Aveva giocato anche con la Juventus... Poi penso che Zielinski possa anche essere stanco".