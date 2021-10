Dazn, Ambrosini: “Vittoria sporca che nobilita il percorso. 8 su 8 è tanta roba! Su Osimhen..."

Al termine della sfida contro il Torino, l'ex calciatore e attuale commentatore Massimo Ambrosini è intervenuto al microfono di Dazn e ha comentao il successo degli azzurri: “Il Torino ha creato le sue occasioni, bravo il Napoli a calarsi nella partita che ha imposto la squadra di Juric. Il merito di vincere partite sporche nobilita il percorso del Napoli. 8 vittorie su 8 è tanta roba. Parliamo poi anche di Osimhen, l’autore del gol. Il Napoli è una squadra che ha la possibilità di giocare in diversi modi e di segnare in più modi.

Su Osimhen: "Per caratteristiche è unico, ha una forza fisica evidente. Ha giocato a tutto campo contro Bremer, ha una freschezza atletica incredibile. Tecnicamente secondo me non è male a dispetto di quanto si dice. Sa fare tante cose e tutte con grande voglia. Mi sembra un ragazzo ambizioso”.