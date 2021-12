Dazn, Barzagli: "Il Napoli si ritrova senza diversi giocatori e senza fortuna"

Nel post-partita di Napoli-Empoli, l'ex calciatore Andrea Barzagli è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Il Napoli ha fatto la sua partita, ha provato a macinare gioco e a creare con le sue difficoltà perché davanti aveva una squadra che comunque ti mette pressione. Adesso si ritrova, dopo 10/11 giornate dove aveva fatto veder il meglio di sé, con qualche giocatore in meno, con qualche risultato in meno e con un po’ di fortuna in meno. Adesso ha lo scontro importante con il Milan domenica”.