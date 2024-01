DAZN, Behrami: “Perché criticare Osimhen, è la storia! Zielinski? Mancano strutture da big…”

Valon Behrami, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN durante Tutti Bravi dal Divano

Valon Behrami, ex calciatore del Napoli e opinionista, ha parlato ai microfoni di DAZN durante Tutti Bravi dal Divano: "Chiediamo sempre trasparenza, sincerità, di aprirci come succede all’estero e quindi Osimhen e ADL hanno parlato chiaramente su questo accordo. Se non va bene non chiediamo allora queste cose che non fanno parte della nostra cultura. Sento già dire che non è più uno di loro, queste cose qui, ma Osimhen ha fatto la storia lì. Zielinski? Magari non vede ambizione, al centro sportivo non respiri aria di grande club. Mancano tanti step come strutture per poter credere, anche lo stadio dov’è?”.