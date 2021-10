Dazn, Budel: “Torino? Napoli non abituato ad affrontare squadre così”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Budel, ex giocatore ed attuale commentatore Dazn: “Il Napoli è una squadra completa e darà del filo da torcere a chiunque. Il Napoli combatte per le prime posizioni da diverso tempo, ma quest’anno lo vedo in palla. Il Napoli non è abituato ad affrontare squadre come il Toro che attacca alto e pressa molto. Si sta iniziando a vedere quel cuore Toro”.