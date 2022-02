Dazn, il telecronista di Barça-Napoli elogia Elmas: “Titolare aggiunto! Che giocata sul gol…”

Stefano Borghi, giornalista e telecronista Dazn di Barcellona-Napoli, tramite il suo canale YouTube ha parlato nello specifico della gara di Elmas: “Giocata straordinaria di Elmas sul gol di Zielinski. In un momento in cui mancano Politano e Lozano, Elmas si dimostra non una riserva, non un’alternativa ma un titolare aggiunto. E’ già in doppia cifra di partecipazione al gol e la giocata sul gol è una giocata di un giocatore che ha crismi importanti”.