Dazn, Marcolin: "Raspadori come il nuovo Mertens, ecco perché Spalletti l'ha scelto"

Nel pre-partita di Milan-Napoli, l’ex calciatore e opinionista Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Dazn.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Nel pre-partita di Milan-Napoli, l’ex calciatore e opinionista Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Perché Spalletti ha scelto Raspadori come centravanti e non Simeone? Perché dà meno punti di riferimento, perché viene incontro a giocare con la squadra, perché è capace di giocare anche un po’ in profondità. E' un giocatore che lo identifico come il nuovo Mertens, cioè quello che può fare tante cose in quella zona centrale”.