Dazn, Turci sorpreso: "Non mi aspettavo gli applausi dello Stadium per Conte”

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non mi aspettavo gli applausi per Conte da parte di tutto lo stadio, questa è la prova che ha fatto qualcosa di molto grande in bianconero. Il Napoli m’è piaciuto dal punto di vista tattico, una squadra molto orchestrata dal punto di vista del non possesso. Anche la Juve si difende molto bene, ma ha costruito poco anche grazie ai meriti del Napoli.

McTominay? E’ un giocatore tecnicamente e fisicamente molto forte, già in Premier ha dimostrato di essere di un livello molto alto. Mi ha colpito il fatto fosse già nei meccanismi, fa già ciò che chiede il suo allenatore. E’ uno dei migliori colpi di mercato di questa Serie A, se poi capisce che deve andare più spesso a concludere da fuori allora sarà ancora più determinante.

Anguissa? E’ ai livelli di quello dello scudetto ed ha inciso molto Conte su di lui. Non voglio far passare il Napoli come la squadra che ha fatto la partita della vita, ma ha fatto la partita che doveva fare, forse avrebbe potuto solo sfruttare qualche azione da goal, poi per il resto non ha concesso nulla agli avversari.

Caprile? Ha dimostrato personalità e tanta voglia di fare il protagonista”.