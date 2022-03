Gazzetta, Imparato: "Petizione per Rrahmani, sempre penalizzato dai giornali”

"Sostituto di Insigne? Berardi sarebbe una bella cosa, ma Carnevali lo farà pagare salato".

Gaetano Imparato, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "A Verona mi è piaciuto molto il Napoli e Spalletti, che ha dimostrato di non essere un integralista ed ha cambiato modulo e uomini. Le modalità con cui ha giocato il secondo tempo, scimmiottando un po’ il Milan, con il 4-4-1-1 e inserendo anche Insigne ha dimostrato che non era una punizione non averlo fatto giocare dall’inizio. Sulle fasce, gli scambi e l’accentrarsi di Politano per gli inserimenti di Di Lorenzo, ha fatto capire che non era solo un fatto di moduli ma di atteggiamento tattico.

Anguissa? Penso che abbiamo un po’ sottovalutato il condizionamento della Coppa d’Africa sulla forma fisica. Le sue caratteristiche le sappiamo, ha fisicità e tecnica.

Sostituto di Insigne? Berardi sarebbe una bella cosa, ma Carnevali lo farà pagare salato. Credo che Spalletti abbia già le idee molto chiare per l’anno prossimo. Chiudere con lo scudetto le avventure a Napoli di Insigne e Mertens sarebbe il realizzare di un sogno che il Napoli aveva già sfiorato nel 2018. Il destino ha un obbligo morale verso gli azzurri, il Napoli meriterebbe il tricolore.

Rrahmani? Vorrei che ci fosse una petizione per dare un voto in più sulle pagelle a Rrahmani. Non capisco perché viene sempre penalizzato, mentre qualche compagno vive di rendita nonostante qualche disattenzione sui gol presi”.