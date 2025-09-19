Gazzetta, Monti: "Forse col senno di poi sarebbe stato meglio sostituire un altro dei Fab 4"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever - L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista de La Gazzetta dello Sport Gianluca Monti: “Peccato per lettura sbagliata di Di Lorenzo, doveva attaccare quella palla: ma non è facile con un come Haaland. La scelta di Conte di togliere De Bruyne è stata coraggiosa, ma col senno di poi forse la scelta migliore era togliere McTominay, che sulle seconde palle ha fatto poco. Secondo me Conte forse si è pentito di questa scelta.

La reazione di De Bruyne? L’ho trovata normale. Lui è troppo furbo e scafato per incappare in una reazione che avrebbe poi provocato polemiche. Juan Jesus in campo? Il Napoli stava soffrendo, erano tutti stanchi. Non ci ho visto niente di male nel tentativo di mettersi col 5-3-1. La sconfitta racconta il livello del City molto alto, e l’errore che ha commesso il Napoli con Di Lorenzo, per il quale ha pagato dazio”.