Gazzetta, Olivero: "C'è sempre la sensazione che nell'ambiente Napoli possa succedere qualcosa..."

GB Olivero, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fatto un pronostico sul Napoli direttamente dagli studi di Sky Sport: "E' stato un grande mercato perché ha dato fiducia al progetto. Il Napoli ha speso tanti soldi ed è riuscito a trattenere Koulibaly. Gli azzurri partono un pochino dietro nella corsa scudetto perché c'è sempre la sensazione che nell'ambiente possa succedere qualcosa, come l'ammutinamento dell'anno scorso o altro. Il campionato per me verrà vinto non dal gruppo più forte, ma da quello che sarà il gruppo più compatto contro le difficoltà. Il Napoli può essere la sorpresa, Gattuso ha fatto un ottimo lavoro".