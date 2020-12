Gazzetta, Velluzzi: "Pesano su Gattuso le rinunce a Milik e Llorente..."

Sebastiano Velluzzi, inviato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve fare qualcosina in più in avanti. Le rinunce a Milik e Llorente hanno pesato, Gattuso si è trovato con una sola punta vera, Petagna, dopo l'infortunio di Osimhen. Con la spinta di quest'ultimo il Napoli mi è parso una grande squadra. Gattuso patisce questo problema che lo tormenta da dieci anni, ma non ha smesso di dare carica alla squadra. Il Napoli ha avuto meno fluidità in attacco, i problemi sono lì".