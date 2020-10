Il Giornale attacca De Luca: "Ventriloquo di ADL, si sentiva in lontananza il ghigno di Aurelio"

In merito alle parole di Vincenzo De Luca arriva anche il commento del quotidiano Il Giornale, a firma di Tony Damascelli, che ritiene il Governatore della Campania 'mosso' da De Laurentiis: “La denuncia del ventriloquo De Luca si rivolge al presidente della Juventus Andrea Agnelli le cui dichiarazioni e la relativa scelta di presentarsi allo stadio per la partita sono penose e imbarazzanti”. Ed ancora: “rileggendo le parole del governatore molti hanno sentito in lontananza il ghigno di De Laurentiis".