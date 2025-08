Il Mattino, De Luca: "Conte esaudirà il suo sogno, voleva partire in pole..."

vedi letture

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro con Te Ag4in”, è intervenuto il responsabile dello Sport del “Il Mattino”, Francesco De Luca. Di seguito le sue parole: "Il Napoli sarà in prima fila per il prossimo campionato. Questa squadra sta facendo un lavoro importante sul mercato e ha tutto il tempo a sua disposizione per completare la rosa come vogliono De Laurentiis e Antonio Conte. Il sogno di Conte era quello di partire in pole position, ora ha l’opportunità di farlo.

Rapporto Il Mattino-Napoli? Noi siamo il giornale della città di Napoli e abbiamo un rapporto molto stretto con la squadra della città. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare due scudetti in due anni di una squadra che ha vinto molto poco, seppur il Napoli di Maradona avesse vinto due scudetti. Dal mese di maggio 2025 abbiamo fatto una serie di iniziative speciali per accompagnare la squadra nel percorso che ha portato alla conquista del quarto scudetto. Dagli inizi di maggio abbiamo fatto otto pagine al giorno sul Napoli, risultato che nessuno ha mai fatto nella storia.

La nostra soddisfazione è quella di accompagnare questa squadra che sta facendo molto meglio ogni anno. Il giornale sotto la direzione di Roberto Napoletano è diventato sempre più vicino al territorio, dopo un anno stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro che, come accade nelle squadre di calcio, non deve essere il traguardo, ma il punto di partenza".