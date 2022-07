Il Roma, Scotto: “Spalletti ha già ingoiato troppi rospi, ora vuole Dybala”

"E’ un’operazione realistica, il Napoli ci prova perché l’ha chiesto l’allenatore".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto: "Il mercato del Napoli vive un momento di stallo, ci sono delle difficoltà. Meglio che il presidente non ha ancora parlato, perché ora serve più un annuncio che aggiungere parole. De Laurentiis è previsto domani come spettatore al campo, stasera è stato invitato per lo spettacolo di ‘Made in Sud’, vedremo se si farà vedere. Mi auguro che si faccia vedere e non si neghi al pubblico.

Dybala? E’ un’operazione realistica, il Napoli ci prova perché l’ha chiesto l’allenatore. Spalletti ha già ingoiato un po’ di rospi, ha perso dei riferimenti e ora chiede alla società di fare il suo interesse e quello dei tifosi. Dybala è una sua richiesta, gli piacerebbe fargli fare la sotto punta. Il giocatore chiede 7mln, il Napoli sembra aver offerto 5 +1 di bonus. L’argentino aspetta l’Inter, ma ha fretta di firmare e non restare fermo, potrebbe decidere di cambiare idea.

Navas? Anche qui Spalletti incide molto sulla scelta, vuole due portieri all’altezza. Vorrebbe un portiere più importante di Meret per metterlo in competizione con l’italiano. Meret per questo motivo non firma, potrebbe anche decidere di andare via, mentre il Napoli aspetta l’occasione che potrebbe essere Navas. Il costaricano guadagna molto, ma allo stipendio potrebbe partecipare il Psg, stessa situazione con Kepa del Chelsea.

Napoli in ritardo sul mercato? Giuntoli sta cercando di fare tutto al punto giusto, il Napoli o si muove molto presto come per Kvratskhelia o arriva alle ultime curve. Kim sembra quasi andato, anche se ci provano ancora. Per la difesa si cerca un profilo importante che arrivi in prestito con diritto di riscatto. Lo stesso Ostigard è stato bloccato dal Napoli, ma ancora non fa le visite mediche. Prima di prendere il norvegese Giuntoli vuole prendere un difensore importante che sia il sostituto di Koulibaly.

Politano? E’ arrivato il suo agente che ribadirà la volontà di lasciare il Napoli, ma siccome i primi sondaggi non sono andati bene potrebbe anche ricomporre lo strappo con Spalletti.

Rinnovo Fabian? Non vuole rinnovare, vorrebbe andare via se arrivano offerte. Il Napoli vuole ricavarci qualcosa subito o con un rinnovo. Non sono arrivate offerte, il calciatore vive con un piede dentro e uno fuori. Spalletti sta parlando col ragazzo e vorrebbe che resti.

Petagna? Spalletti lo vorrebbe tenere, ma il giocatore vorrebbe andare al Monza. Se il club brianzolo offre qualcosa di interessante il Napoli accetta e lo sostituisce con Simeone. O va via Petagna, o Spalletti insiste per Simeone”.