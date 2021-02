KKN, De Maggio: "Contattato Benitez, ma il sogno di ADL sarebbe Sarri!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro della panchina del Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Benitez è stato contattato le scorse settimane, ma lo spagnolo non vuole entrare in corsa. A lui piacerebbe riavere Sarri, ma è sotto contratto con la Juve e in questo momento non si muove dalla Toscana, anche per questioni legate all'apprensione per il Covid-19. Rientrando dalla Cina l'anno scorso Sarri ebbe una polmonite. A me risulta che questa situazione del Covid vada un po' scemando prima di rimettersi in sella".