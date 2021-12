Libero, Santini: "La Juve ha rotto gli indugi, vuole Insigne"

Intervenuto negli studi di "7 Gold", Fabio Santini, giornalista di "Libero", accosta con decisione Lorenzo Insigne in scadenza di contratto con il Napoli, alla Juventus: "La Juventus avrebbe rotto gli indugi sull'attuale capitano del Napoli. Al momento il calciatore non ha raggiunto l'accordo con i partenopei per il rinnovo del contratto, e la Juve sarebbe piombata su di lui. L'acquisto di Insigne dipenderà anche dal destino di Kulusevski, in caso della cessione dello svedese Agnelli punterebbe tutto su Insigne".