Mediaset, Landoni: "Fase difensiva eccezionale, gran lavoro di Spalletti da Dimaro"

Carlo Landoni, giornalista Mediaset, è invervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "L’Inter può rientrare nella corsa per il titolo? Serviranno le prossime due giornate per capirlo. Se l’Inter non farà risultato contro Milan e Napoli, per lo scudetto sarà una corsa a due come tra gli anni ’80 e ‘90. Il Milan ha il vantaggio per aver affrontato già diverse big. Il Napoli sta mettendo dalla sua una fase difensiva eccezionale. Il grande lavoro di Spalletti con la difesa è iniziato a Dimaro, quando per fortuna aveva a disposizione tutta la linea difensiva dal primo giorno.

Milan e Napoli in Europa? Domani il Milan si gioca l’Europa, arrivando ultima nel girone però le permetterebbe di concentrarsi solo sul campionato come fece l’anno scorso l’Inter. Il Napoli ha ancora l’Europa League che alla lunga può diventare un intoppo. Prima la vecchia Coppa Uefa era un po’ la coppa delle nostre squadre italiane ed è giusto impegnarsi in questa competizione per andare avanti. Domani con un risultato positivo in Polonia, il Napoli può giocarsi il primo posto che gli permetterebbe di passare direttamente agli ottavi”.