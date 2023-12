Mediaset, Mauro contro Abisso: "È inaccettabile. Raspadori? C'è una sfida con Simeone"

Massimo Mauro, ex calciatore, dopo la sconfitta del Napoli contro il Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia è intervenuto al microfono di Mediaset

Massimo Mauro, ex calciatore, dopo la sconfitta del Napoli contro il Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia è intervenuto al microfono di Mediaset: "Non è accettabile l'immagine dell'arbitro che vede lo stop di braccio, porta il fischietto alla bocca ma poi non fischia. Significa che ha visto l'azione e ha ritenuto che si dovesse continuare a giocare. Quando il VAR lo richiama è come se gli dicesse di non saper fare l'arbitro".

Su Raspadori: "C'è un'ansia di essere il primo dietro Osimhen, come una sfida con Simeone. Mi arrabbierei molto se fossi l'allenatore: vedere un giocatore non passare la palla ai compagni è la cosa peggiore che possa capitare in una squadra. Questa sera con Raspadori è successo 3-4 volte che ci fosse la giocata pronta, ma lui ha continuato da solo per farsi notare"