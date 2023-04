Mediaset, Sabatini surreale: “E’ Lobotka che fa fallo su Milik, è un errore clamoroso!”

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' si è espresso così su Juventus-Napoli

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' si è espresso così su Juventus-Napoli: "Il Napoli ci ha provato di più? Sì, anche se poi il gioco è a chi segna di più. E' sempre meritato il risultato del campo , anche quando gli episodi vanno male in Champions, ed in generale il Napoli ha strameritato lo Scudetto. Poi ci sono degli episodi che fanno parte del gioco, ma ci sono. Napoli spettacolare? Per questo deve rammaricarsi per la Champions.

Contatto Milik-Lobotka? L'arbitro dà vantaggio anziché fischiare fallo alla Juve, Cesari dice che Milik tocca Lobotka ma Milik mette la gamba davanti per proteggere il pallone e c'è fallo di Lobotka. Per me è un errore clamoroso, ma col VAR puoi aggiustarlo in qualsiasi modo. Lasciatemi dire che è un errore clamoroso. L'errore è del VAR ma anche dell'arbitro che lo rivede".