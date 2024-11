Pressing, Tacchinardi: "Classica vittoria da Scudetto, ma Conte non lo dirà mai"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “La classica vittoria della squadra che vuole vincere il campionato. Anche sotto pressione. Conte non lo dirà mai, fa il pompiere e dice che ci sono altre più forti.

Il Napoli è forte, con McTominay ha una fisionomia solida in mezzo al campo e la cura Conte si vede. Vedete Di Lorenzo come stava anche in nazionale e come sta adesso, ora è di nuovo quello dello Scudetto, Conte è bravo in questo e il Napoli sarà un osso durissimo per tutti fino alla fine".