Prime, Mizzoni: “Il Napoli deve alzare l'asticella in panchina. Faccio un nome per il futuro”

La giornalista sportiva Giulia Mizzoni, volto e voce di Amazon Prime nonché conduttrice della serata di gala del premio sportivo "La Clessidra" ad Anghiari, ha parlato a margine dell'evento a Tuttomercatoweb.com. Inizia dal ritorno di Mazzarri a Napoli: "Chi l'avrebbe mai detto? Che le cose con Garcia potessero precipitare era prevedibile, non credevo però si sarebbe tornati su Mazzarri. Il fatto che ci sia già stato e conosca l'ambiente è un plus, ora dovrà caricarsi sulle spalle un Napoli diverso da quello che conosceva e da rivitalizzare. Detto che, a mio avviso, ancora fino a poco fa i risultati davano ragione a Garcia".

Potrà provarci in Champions?

"Il Napoli è costruito per giocare in Champions League. Kim a parte, è la squadra che ha vinto lo scorso Scudetto e il minimo è che arrivi tra le prime quattro".

Chi vede come allenatore del futuro per il Napoli?

"Capisco De Laurentiis che puntava a Conte. Non so se potrà ingaggiare un allenatore con certe richieste, ma la scorsa stagione il Napoli ha fatto qualcosa di veramente grande. C'è bisogno di alzare l'asticella anche in panchina e Conte può essere giusto. Sennò se vuoi virare su qualcosa di diverso, ci sono numerosi giovani italiani emergenti".