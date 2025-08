I pronostici di Hernanes: "Napoli grande favorito, Juve e Milan sul podio. E l'Inter..."

"Il Napoli resta il grande favorito. Vedo molto bene anche la Juve e sul podio metto il nuovo Milan di Allegri. L’Inter, invece, mi sembra un pochino sotto", questi i pronostici dell'ex calciatore Hernanes intervenuto a TMW Magazine. Poi, il brasiliano, oggi produttore di vino, ha ripercorso la sua tripla avventura italiana tra Lazio, Inter e Juventus: "Ai biancocelesti abbinerei il mio ‘Saudade’, parola che in portoghese significa nostalgia. Alla Lazio ho avuto il mio primo impatto con il calcio italiano e, proprio grazie a quei quattro anni, sono riuscito a entrare nel cuore di tanti tifosi biancocelesti e italiani.

Ancora oggi, ogni volta che penso alla Lazio e a Roma, non posso che sentire la saudade. Alla Juve invece associo il Barbera d’Asti Superiore: in bianconero ho vinto uno scudetto e giocato la Champions League, realizzando il mio sogno. Da qui il paragone con un vino intenso e strutturato. E l’Inter? Il mio Barbera d’Asti che non passa in legno. Quando ho lasciato la Lazio, pensavo che l’Inter sarebbe stata la mia destinazione definitiva. Non è andata così, e questo vino non sarebbe neanche dovuto esistere. Ma restano, rispettivamente, una bella esperienza e un buon vino".