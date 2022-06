Rai, Bezzi: "Lazio su Mertens? Soluzione per la panchina, Lotito cerca svincolati"

"Per quanto ne so, Sarri è molto contrariato per quanto riguarda la campagna acquisti che la Lazio ha in mente di fare".

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Rai, Gianni Bezzi: "Nazionale fuori dai Mondiali? C’è un problema di fondo molto importante…per costruire qualcosa di buono bisogna innanzitutto fare una serie di cambiamenti, cominciando dai settori giovanili e dal vivaio. Non possiamo pensare che l’Italia non vada al Mondiale per 8 anni e che sia un fatto casuale. Non siamo stati solo sfortunati, è che i ricambi generazionali si fanno costruendo dal basso, dal coraggio di mettere in campo dei ragazzi di grandi prospettiva. Ci dev’essere un lavoro nuovo che deve partire dalle scelte degli allenatori, che non vanno criticati quando vanno a mettere in campo dei giovani nelle squadre di club. I tifosi vogliono nomi affermati ma non si fa così, noi stiamo pagando questo. Abbiamo sempre avuto una grande tradizione vincendo i grandi eventi con le grandi difese, penso a Nesta, Cannavaro… ma ora c’è bisogno di un’evoluzione diversa. Sapere che ci sono dei bambini che non hanno mai visto un campionato del Mondo è un fatto grave e le responsabilità sono nostre. Aggiungo poi un’altra cosa: com’è possibile che l’Italia abbia avuto tra Europei e Qualificazioni Mondiali l’attaccante più prolifico del campionato italiano e che quest’ultimo abbia avuto così tante difficoltà? La risposta per me riguarda le caratteristiche di Immobile. Prendiamo ad esempio Ancelotti, che ha vinto la Champions e ha parlato chiaro. Ha sentenziato che non è la squadra che deve adattarsi all’allenatore, ma è l’allenatore che deve adattarsi ai calciatori. Ma se Immobile ha segnato così tanto in questi anni, perché Mancini non ha adattato il suo gioco a una punta così? C’è troppa ossessione per gli schemi.

Lazio su Mertens? È un giocatore che può dare un contributo sensazionale perché ha una qualità nel vedere la porta straordinaria. Può fare il centrale ma anche l’esterno con grandi risultati. Bisogna vedere come interpreta il calcio Sarri, se andrà avanti questo matrimonio a Roma. Per quanto ne so, Sarri è molto contrariato per quanto riguarda la campagna acquisti che la Lazio ha in mente di fare. C’è poca chiarezza con Lotito al momento. Il problema di Mertens può essere solo l’età, anche perché i biancocelesti dovrebbero cercare di realizzare una rosa un po’ più fresca, più giovane e fisicamente atletici. C’è bisogno di gamba per il gioco che il tecnico vuol trasmettere ai suoi. Vedo il belga più come una soluzione per la panchina.

Sarri resta? Il problema è che serve una rosa competitiva, serve un portiere così come serve un centrocampista e qualche attaccante esterno. È una rosa che deve modificarsi in maniera profonda, Lotito invece cerca di comprare svincolati, di spendere poco. Senza segnali ben precisi credo che Maurizio possa lasciare e dirlo chiaramente, anche davanti alle telecamere. Serve che la Lazio faccia attenzione a queste dinamiche”.