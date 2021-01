Rai, Failla: "La Fiorentina ha problemi in attacco ma fuori casa gioca meglio"

Fabrizio Failla, giornalista della Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli partendo da Napoli-Fiorentina: “Il Napoli arriva a questa gara in modo un po’ tormentato, perché ci sono una serie di riflessioni da parte di Gattuso. Il tecnico del Napol non è contento della squadra, è il primo ad essere perplesso sul carattere dei suoi uomini. Domenica il Napoli potrebbe prendere una boccata d’ossigeno o mettersi una bombola d’ossigeno.

Coppa Italia? La Coppa Italia accende più l’animo delle squadre di seconda fascia, le motivazioni nelle squadre di prima fascia sono minori e inoltre ricorrono al turn over. Per questo motivo si tratta di una competizione foriera di sorprese in questa fase, poi alla fine vincono sempre le stesse, ma quanto faticano ora.

Callejon? E' un grande campione, lo ammiravo con la maglia del Napoli. Non è stato fortunato a Firenze, è arrivato col Covid, poi ha avuto per poco tempo Iachini che l’ha voluto, perché è stato esonerato. Con Prandelli all’inizio non ha fatto benissimo per via di uno schema di gioco diverso. Forse non avrà la durata dei 90 minuti, ma può sempre cambiare una partita con una giocata.

Fiorentina con Prandelli? Non approvo lo schema a una punta di Prandelli, la Fiorentina non mi sta piacendo. Vlahovic credo che sia un ottimo giocatore, ora è esploso grazie alla fiducia che gli ha dato Prandelli, ma la Fiorentina ha problemi in attacco. Però i viola fuori casa, contro squadre più forti, giocano molto meglio, perché possono giocare di rimessa".