Rai, Gentili: "Spalletti sta facendo quasi i miracoli mettendo una pezza a tutti gli infortuni"

Bruno Gentili, giornalista Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti sta mettendo una pezza in tutti i reparti, facendo quasi miracoli, visto che non è facile aggiustare il Napoli in questa situazione. Le riserve non sono all'altezza dei titolari. Milan? Il Napoli deve dare dimostrazione di grande forza se vuole restare in scia all'Inter".