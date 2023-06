Rai, Perillo elogia Garcia: "Uomo di grande carisma, esperienza e cultura"

"Doppio scudetto? I riflettori dobbiamo puntarli sul momento storico che stiamo attraversando nel calcio italiano".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Antonello Perillo, vice direttore TGR Rai Nazionale: "Garcia ha dimostrato tuto ciò che sapevamo, un uomo di grande carisma, esperienza, cultura, e da qui la scelta della location per la presentazione. Ha tutte le carte in regola per proseguire il lavoro di Spalletti in una città come Napoli. Secondo me, ha capito perfettamente che non sarà facile riuscire a fare breccia nel cuore dei napoletani com’è riuscito a Spalletti, ma semplicemente perché lui è stato il “principale artefice del ritorno del tricolore al Napoli”, come ha detto De Laurentiis. C’è da dire che De Laurentiis gli lascerà una squadra molto competitiva, con pochi ritocchi, ne sono convinto.

Doppio scudetto? I riflettori dobbiamo puntarli sul momento storico che stiamo attraversando nel calcio italiano. Cosa ci dice? Che il Napoli ha vinto uno scudetto con un vantaggio pazzesco ed ha fatto una frenata a fine stagione, altrimenti il distacco sarebbe stato maggiore. La Juventus ha un problema enorme da risolvere, dovrà ridurre il monte ingaggi, si sente di un’ipotesi di Chiesa a Napoli, Vlahovic ceduto; di Lazio e Roma ho assoluto rispetto, ma non le vedo squadre attrezzate. La differenza, quest’anno, l’hanno fatta gli allenatori. De Laurentiis, per una serie di motivi, ha dovuto interrompere i rapporti con Spalletti e Giuntoli, molto probabilmente se ne andrà anche Kim, ma non penso che il presidente possa permettersi il lusso di far andare via anche Osimhen. Il problema è che se arriva un club con 120 milioni, vuol dire che gli offrirà uno stipendio almeno il doppio di quanto guadagna al Napoli, come si fa a trattenerlo a quel punto?".