Rai, Repice: “Atalanta? Deve mettere qualcosa in bacheca, questo è l'anno giusto”

Il radiocronista di "Tutto il calcio minuto per minuto" Francesco Repice a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della Juventus e del suo periodo: "L'obiettivo della Juventus è il quarto posto, lo è fin dall'inizio. Lo sanno bene che per due anni non si potranno togliere soldi dalla casa madre, perché i debiti sono troppi. Per competere per lo Scudetto bisognerà aspettare due anni. Magari la Coppa Italia e l'entrata in Champions cambierebbe la valutazione della Juventus".

Mentre sulle chance scudetto dell'Atalanta ha detto: "Andare avanti in Champions sarebbe benzina per il campionato. E' solo arrivato il momento di mettere qualcosa in bacheca, questo è l'anno giusto".