Rai, Repice: "Kvara sempre sostituito? Vive di strappi continui, Spalletti fa bene"

Francesco Repice, giornalista e radiocronista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania nel corso della trasmissione 'II Tirapietre': “Una partita come quella contro il Liverpool non può essere considerata una partita a sé, porta sempre qualcosa di positivo nello spogliatoio in vista del prosieguo della stagione del Napoli, soprattutto dopo un’estate così travagliata. Ora si ha una consapevolezza diversa da un mese fa. Adesso tutto va gestito con grande equilibrio perché è solo la partita di Champions contro una squadra che ha difficoltà in Premier in questo momento. Poi io sono particolare, nel senso che a differenza di tanti non ritengo il campionato inglese il migliore di tutti, non è un grande campionato, anzi, tutt’altro.

La squadra di Spalletti si prenda il meglio di questa vittoria, ma con la consapevolezza che per vincere non bisognerà sempre andare a 300 all’’ora. Il Napoli ha una squadra leggera, è bene che si vinca anche senza spendere ogni volta tante energie. E non è un caso che Spalletti abbia sostituito Kvaratskhelia ogni volta al 70’: è un giocatore che vive di strappi continui, quindi si tende a risparmiarlo. Vedo tante squadre che hanno fatto campagne acquisti importanti e ora hanno problemi fisici. E fa bene Spalletti ad amministrare sotto questo punto di vista. Fino ad oggi nessuna squadra mi ha impressionato più delle altre, così come nessuna mi ha deluso. Alla lunga dico che Roma e Juventus si staccheranno e si giocheranno lo scudetto”.