Rai, Rimedio: "Puoi sbagliare partita ma non atteggiamento. Italia mai combattiva"

Alberto Rimedio, giornalista e commentatore Raisport, ha parlato ai microfoni di Rai 1 dell'eliminazione dell'Italia da Euro 2024: "Si può sbagliare la partita, ma non la voglia la determinazione, l’aggressività, l’agonismo. Anche perché in questi casi come dico sempre, ci sono tanti tifosi e tanti emigranti che vivono per il brivido della maglia azzurra, noi li incontriamo quotidianamente quando siamo all’estero, e questi sono rimasti profondamente delusi. Aldilà dell’aspetto tecnico, per un atteggiamento, un’Italia mai combattiva anche essendo stata in difficoltà dall’inizio della partita".