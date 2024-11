Rai, Venerato: “Conte avrebbe preferito il Milan al Napoli? E' una grandissima cavolata!"

Nel corso di 'Campania Sport', Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto ai microfoni su Canale 21: "Antonio Conte non ha mai avuto un'offerta dal Milan. É certo che il Milan non ha pensato neanche per un secondo a Conte. Chi voleva Conte al Milan era la piazza e la stampa milanese. La piazza, perchè sapeva che era un top coach, e la stampa per motivi di tiratura, perché con Conte in panchina vendi anche di più.

La società, Furlani, Ibrahimovic e Moncada, non ha mai neanche per un secondo pensato a Conte. Fortunatamente neanche la Juve e l'ha preso il Napoli. Ad aprile, quando capì che le soluzioni all’estero non potevano concretizzarsi, ha detto a De Laurentiis che era pronto per firmare. Mi sono molto arrabbiare quando ho letto che Conte avrebbe preferito il Milan al Napoli, è una grandissima cavolata! Il Milan non ha mai fatto offerte, ma a parità di offerte, vista le situazioni societarie del Milan e del Napoli, avrebbe preferito assolutamente il club di De Laurentiis. A parere mio, ma posso sbagliare, c'è solo una squadra, la Juve, siccome vive a Torino e resta la sua squadra. Forse solo la Juventus avrebbe potuto destabilizzare una certezza che ha sempre avuto: ha vinto con la Juve, ha vinto con l'Inter, vuole vincere uno scudetto storico al sud da uomo del sud. La Juve a Conte non ci ha mai pensato perché Giuntoli fa lui il mercato".