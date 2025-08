Video I ricordi dei 2 Scudetti? Rrahmani racconta: "La paura a +15 ed il dramma di Parma..."

Grande entusiasmo a Castel di Sangro per l'evento in piazza con quattro azzurri a rispondere alle domande dei tifosi e che vi abbiamo offerto live. Tra questi anche il difensore azzurro Amir Rrahmani che ha raccontato ai tifosi alcuni momenti particolare nella vittori dei due Scudetti con la maglia del Napoli..

Momenti che ricordi? Rrahmani: "I miei due momenti che porto nel cuore dei due scudetti vinti a Napoli? Nel 2023 ricordo sicuramente quando eravamo in vantaggio di molti punti, però era la prima volta che stavamo per vincere uno scudetto: eravamo a +15 ed avevamo paura di perderlo! Per il secondo scudetto, sicuramente la partita contro il Parma è stato un dramma, poi con il Cagliari e la vittoria finale". Di seguito il video dei nostri inviati